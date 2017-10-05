Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Болгары ополчились против «Гранд-Каньона» в Софии

Жители Софии (Болгария) выступили против строительства небоскреба «Гранд-Каньон» смешанного назначения. Об этом сообщает EU Scoop.

По проекту планируется построить комплекс из жилых зданий, развлекательных и деловых центров. В комплексе будет шесть строений, в том числе, небоскреб высотой более 100 метров.

Здание, которое станет одним из крупнейших в стране, может стать источником проблем для людей из близлежащих районов. Так, жители района квартала Младост, где запланировано строительство, обеспокоены возможным загрязнением окружающей среды, перенаселением и пробками.

Представители местного самоуправления также выступали против проекта, называли его незаконным и аппелировали к тому, что район и так забит новыми зданиями.

По мнению экспертов, современные высотные здания — это «тяжелое лекарство с большим побочным действием». Такое мнение высказал руководитель архитектурного бюро Speech Сергей Чобан. Он уверен, что башни нельзя возводить где попало.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Морской отбой
Жилье в Сочи оказалось неприлично дорогим
Совсем окубели
В Дании построили первый в мире LEGO-дом из настоящих кирпичей. Он невероятен
Срамные места
Чем одарили Матильду любовники
17:15 Сегодня
Освоение московских промзон оценили в 2,5 триллиона рублей
15:17 Сегодня
В Чечне появится новый город
13:40 Сегодня
Рядом с парком «Зарядье» построят гостиницу
13:02 Сегодня
Попавшие под реновацию дома перестанут ремонтировать
10:27 Сегодня
Девелоперов в Новой Москве обяжут застраивать участки социальными объектами
15:09 4 октября 2017
Сотни москвичей пожаловались на шум от строек