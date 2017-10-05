Болгары ополчились против «Гранд-Каньона» в Софии

Жители Софии (Болгария) выступили против строительства небоскреба «Гранд-Каньон» смешанного назначения. Об этом сообщает EU Scoop.

По проекту планируется построить комплекс из жилых зданий, развлекательных и деловых центров. В комплексе будет шесть строений, в том числе, небоскреб высотой более 100 метров.

Здание, которое станет одним из крупнейших в стране, может стать источником проблем для людей из близлежащих районов. Так, жители района квартала Младост, где запланировано строительство, обеспокоены возможным загрязнением окружающей среды, перенаселением и пробками.

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Представители местного самоуправления также выступали против проекта, называли его незаконным и аппелировали к тому, что район и так забит новыми зданиями.

По мнению экспертов, современные высотные здания — это «тяжелое лекарство с большим побочным действием». Такое мнение высказал руководитель архитектурного бюро Speech Сергей Чобан. Он уверен, что башни нельзя возводить где попало.