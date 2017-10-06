Покупателей жилья разделили по знакам зодиака

Наиболее активными покупателями жилья комфорт-класса в Москве и Московской области оказались люди со знаками зодиака Рак, Лев и Овен. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами компании ФСК «Лидер». Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

В то же время меньше всего сделок с недвижимостью было заключено с покупателями, родившимися под знаками Стрельца и Скорпиона. «Статистика сделок по знакам Зодиака, конечно, вряд ли станет поводом для каких-то значимых выводов. Верить или не верить в гороскопы — это личное дело каждого», — прокомментировал директор по стратегическому развитию компании Павел Брызгалов.

Похожее исследование проводили и для ипотеки. Как выяснили аналитики банка «ДельтаКредит», кредиты на жилье чаще берут Раки — 9,14 процента клиентов банка принадлежат к этому знаку зодиака.

На втором месте Львы (8,73 процента), на третьем — Овны (8,69 процента). Реже всего берут ипотеку Скорпионы (7,58 процента клиентов) и Стрельцы (7,69 процента).