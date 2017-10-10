В Москве нашли десятки площадок под строительство храмов

Почти 30 площадок под строительство новых храмов подобрали на севере Москвы. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает «Интерфакс».

Как отметил представитель пресс-службы департамента градостроительной политики, храмы возводятся в рамках «программы-200». Средства на них собирают через пожертвования, а участки помогают подбирать городские власти.

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Программа строительства храмов шаговой доступности реализуется с 2010 года. Согласно концепции, новые церкви преобразят город эстетически, а также станут местами социальной работы. Обоснованием для проекта стало то, что в Москве наименьшее среди прочих регионов России количество таких учреждений в пересчете на число исповедующих православие горожан.

С начала года в эусплуатацию ввели семь храмов. По две новых церкви появилось в ВАО, ЮЗАО, ТиНАО, а также одна в СЗАО.