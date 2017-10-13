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Самый дорогой дом в мире оценили в 417 миллионов долларов

Во Франции на продажу выставили дом, построенный 187 лет назад. Агенты по недвижимости уже назвали его самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 417 миллионов долларов, сообщает The Daily Mail.

Особняк Les Cèdres, о котором идет речь, находится на юге страны. Ранее он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а потом использовался как оливковая ферма. В особняке насчитывается 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей.

Также на территории виллы располагается один из самых красивых в Европе садов, где высажены более 15 тысяч растений. Среди знаменитостей, проживающих по соседству, — британский композитор Эндрю Ллойда Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.

За сумму, в которую оценивается дом, можно купить сразу несколько самых дорогих пентхаусов в Дубае. За 27 миллионов долларов в ОАЭ продавался лот в башне One Palm. Будущий владелец попросил построить специально для него отдельный бассейн длиной 20 метров. Также на крыше оборудуют пять спален и несколько смотровых площадок с видом на пристань. Общая площадь помещения, включая балконы и террасы, составит более 3,5 тысячи квадратных метров.
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