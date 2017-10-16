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Россиян предложили стимулировать рублем за сортировку мусора

Россиян, сортирующих бытовой мусор, необходимо финансово поощрять. Такое мнение высказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает «Интерфакс».

«Сложно приучить людей, не простимулировав их. Надо простимулировать человека, что он будет платить на 10-15 процентов меньше за вывоз мусора», — рассказала она.

С инициативой насчет раздельного сбора мусора выступали и представители Минприроды. Глава ведомства Сергей Донской предложил делать таким россиянам скидки на оплату услуг ЖКХ. «Тем самым они уже помогают операторам — компаниям, которые собирают отходы, выделяя из него полезные компоненты, которые потом можно будет продать, заработав на этом и подняв в целом эффективность сбора и утилизации твердых коммунальных отходов», — сказал министр.

По мнению члена попечительского совета организации «Общественный экологический контроль России» Рубена Мелконяна, каждый житель Москвы и Подмосковья производит в среднем в два раза больше мусора, чем россияне, проживающие в других регионах страны.
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