Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Назван срок очередного повышения тарифов ЖКХ

Очередного повышения тарифов ЖКХ не произойдет до следующего лета. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, передает «Интерфакс».

«Очередное повышение будет летом. Новый год мы встретим со старыми тарифами», — сказала она и добавила, что повышение ожидается в пределах инфляции. «Даже меньше. Хотелось бы, чтобы повышение было в пределах 3-4 процентов, не больше», — уточнила Хованская.

«Норматив по воде завышен втрое, плюс к нему применяется самый высокий в стране повышающий коэффициент — по стране полтора, а в Москве вообще двойка. Это необоснованное обогащение ресурсоснабжающих организаций», — добавила глава комитета.

Летом 2016 года эксперты академии труда и социальных отношений предложили заморозить тарифы за услуги ЖКХ, поскольку в последнее десятилетие они растут быстрее зарплат. По подсчетам аналитиков, с 2001 по 2014 год зарплата россиян выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ — в 13 раз.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Бомж-комплект
Бездомные будут жить в люксовых отелях и собирать милостыню на карточки
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Тук-тук
Самые необычные дома США
15:31 Сегодня
Россиян предложили стимулировать рублем за сортировку мусора
14:20 Сегодня
В Москве на торги выставили дом фаворита императрицы Елизаветы
12:00 Сегодня
На крыше станции метро «ЦСКА» разобьют сквер
09:59 Сегодня
В центре Москвы отреставрировали фасады 700 зданий
16:05 13 октября 2017
В Москве начали сносить Дом культуры имени Серафимовича
14:42 13 октября 2017
На благоустройство Москвы потратят почти 140 миллиардов рублей