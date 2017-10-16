Назван срок очередного повышения тарифов ЖКХ

Очередного повышения тарифов ЖКХ не произойдет до следующего лета. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, передает «Интерфакс».

«Очередное повышение будет летом. Новый год мы встретим со старыми тарифами», — сказала она и добавила, что повышение ожидается в пределах инфляции. «Даже меньше. Хотелось бы, чтобы повышение было в пределах 3-4 процентов, не больше», — уточнила Хованская.

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«Норматив по воде завышен втрое, плюс к нему применяется самый высокий в стране повышающий коэффициент — по стране полтора, а в Москве вообще двойка. Это необоснованное обогащение ресурсоснабжающих организаций», — добавила глава комитета.

Летом 2016 года эксперты академии труда и социальных отношений предложили заморозить тарифы за услуги ЖКХ, поскольку в последнее десятилетие они растут быстрее зарплат. По подсчетам аналитиков, с 2001 по 2014 год зарплата россиян выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ — в 13 раз.