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Москвичам предложили пожить в квартире-студии за 180 тысяч рублей

Составлен рейтинг московских квартир-студий по цене. Об этом говорится в пресс-релизе компании Миэль, который поступил в редакцию Дома во вторник, 17 октября.

Самый бюджетный вариант расположен около метро «Алтуфьево». В квартире площадью 32 квадратных метра сделан евроремонт. На втором месте по стоимости оказалась студия около метро «Октябрьское поле», стоимость найма составляет 37 тысяч рублей в месяц. Третьим стал лот, который расположен рядом с метро «Волоколамская»: месяц проживания там обойдется в 38 тысяч рублей.

Что касается дорогих квартир, то на первом месте оказалась студия в «Москве-Сити»: ее можно арендовать за 180 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое дешевле — 100 тысяч в месяц — обойдется жилье в дореволюционном доме на Маросейке. Студия с дизайнерским ремонтом, оборудована электрическим камином. Чуть дешевле (90 тысяч рублей) стоит проживание в квартире площадью 70 «квадратов» на Минской улице. В студии выделены кухонная зона, зона гостиной и спальная зона, сделан эксклюзивный ремонт.

По данным экспертов, предложение классических квартир-студий на рынке столичной аренды невелико и составляет порядка 1,5 процента от всех объектов. Такие варианты обычно предпочитают холостые люди и молодые пары без детей.
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