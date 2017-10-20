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В Москве подешевело элитное жилье

С начала прошлого года рублевые цены на элитные новостройки в Москве снизились на 22 процента. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами компании Contact Real Estate. Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

По итогам 3 квартала средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке элитной недвижимости Москвы составила 730,1 тысячи рублей. Всего на столичном рынке элитных новостроек в настоящее время представлено 58 жилых комплексов. До конца года, по данным экспертов, ассортимент новостроек премиального класса может пополниться еще 5 новыми проектами.

«В настоящее время покупатели элитного жилья находятся в выигрышной ситуации, в то время как застройщики оказались в весьма непростых условиях серьезной конкуренции. Объем предложения продолжает пополняться новыми проектами по привлекательным ценам», — прокомментировал управляющий партнер компании Денис Попов.

При этом спрос на элитное жилье в столице вырос не треть. В сентябре 2017 года общий объем продаж жилья в элитных новостройках Москвы в денежном эквиваленте составил 5,4 миллиарда рублей. За третий квартал года было выручено. При этом, самым дорогим жильем оказалась квартира в Замоскворечье: она стоила 155 миллионов рублей.
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