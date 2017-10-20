Москвичи стали чаще покупать квартиры в домах под снос

В сентябре на рынке вторичного жилья покупатели проявили особенный интерес к самым недорогим двухкомнатным квартирам, которые расположены в пятиэтажках, попавших в программу реновации. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Миэль», который поступил в редакцию «Дома» в пятницу, 20 октября.

По данным экспертов, такие квартиры покупают в основном те, кто не собирается в них жить. «Часто покупатели таких квартир берут их для детей, которые как раз вырастут к ориентировочному сроку возведения новостройки. Однокомнатные квартиры в абсолютном выражении, конечно, в среднем стоят дешевле, но двухкомнатные все же удобнее для жизни», — прокомментировала управляющий партнер компании Марина Толстик. Средняя стоимость такого жилья составляет 7,7 миллиона рублей.

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В настоящее время квадратный метр панельного пятиэтажного дома стоит в среднем по Москве 164,2 тысячи рублей, кирпичного — 184,3 тысячи рублей. «Покупатели таких квартир понимают, что в новом доме они получат жилье гарантированно не на первом этаже — ведь первые этажи будут нежилыми, в доме будет лифт, а само строение будет новым и современным», — уточнила Толстик и добавила, что такие квартиры покупают те, кто не нуждается в срочном решении жилищного вопроса.