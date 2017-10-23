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Москвичи начали активно скупать массовое жилье

Составлен портрет современного покупателя жилья массового сегмента в границах старой Москвы. Как выяснили анатилики компании Est-a-Tet, большинство из них — жители города. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Дома» в понедельник, 23 октября.

Доли покупателей из области и из регионов сопоставимы и составляют 18,6 и 18,5 процента соответственно. Предпочтение покупатели отдают однушкам и двухкомнатным квартирам, для москвичей средняя площадь приобретаемой квартиры составляет в среднем 56 квадратных метров, а для приезжих — 53 квадратных метра.

Аналитики подсчитали, что наибольший бюджет покупки — у жителей Московской области, в то время как москвичи в основном приобретают квартиры с минимальным средним бюджетом. Таким образом, на жилье жители столицы в среднем тратят 7,7 миллиона рублей, жители области — 8,1 миллиона рублей. Средний бюджет покупателей из регионов составляет 7,9 миллиона рублей.
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