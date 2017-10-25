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Названа средняя цена съемной квартиры у Кремля

Район «Тверская-Кремль» стал одним из наиболее перспективных для аренды дорогой недвижимости. Средняя стоимость съемной квартиры там составляет порядка 335 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты компании Savills. Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

Наибольшим спросом у обеспеченных арендаторов пользуются квартиры в домах на Тверской улице, в Леонтьевском переулке и 1-м Тверском-Ямском переулке, а также на 2-й Тверской-Ямской и Лесной улицах.

«Несмотря на текущую экономическую ситуацию, средняя арендная ставка на дорогое жилье в этой локации с 2014 года выросла на 23 процента. Важную роль в этом, безусловно, сыграло открытие парка "Зарядье", поднявшее привлекательность района на новый уровень», — рассказала директор департамента аренды Елена Куликова.

В километре от границ парка реализуется около тысячи квартир и апартаментов. Две трети этого объема приходятся на вторичный рынок, 30 процентов — это недвижимость в новостройках. Минимальная стоимость жилья составляет 9,3 миллиона рублей, максимальная — 3,6 миллиарда.
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