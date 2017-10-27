Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда

Жителям одного из подъездов дома №4 по улице Тимакова в Рязани предложили самостоятельно оплатить дезинфекцию муниципальной квартиры, где в течение 10 дней пролежал труп их скончавшейся соседки. Трупный яд за это время просочился через перекрытия в квартиру этажом ниже, говорится в публикации, размещенной на сайте организации «Открытая Россия».

По словам рязанцев, умершая женщина была физически и психически больной: выходила на улицу голой, справляла нужду в подъезде и посреди своей квартиры. Соседи пытались привлечь внимание к ее состоянию, обращались в психоневрологический диспансер, к сотрудникам социальной защиты населения, местной управляющей компании и городской администрации. Но все их обращения были проигнорированы.

Женщина скончалась на прошлой неделе, ее тело пролежало в квартире около 10 дней. Его увезли только после того, как жидкость от разложившегося трупа протекла к соседям с нижнего этажа.

Как отметили жители подъезда, теперь ни одно городское управление не хочет брать на себя ответственность за уборку квартиры — притом что жилье не было приватизировано и отойдет муниципалитету. Соседям предложили все расходы по дезинфекции помещения — это порядка 40 тысяч рублей — взять на себя.

Жители дома опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» пост, адресованный общественности и городским властям. После этого пресс-служба администрации Рязани выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что квартира скончавшейся женщины будет убрана до 29 октября.

В июле текущего года в Ульяновске двухлетняя девочка несколько суток провела в квартире со своей умершей бабушкой. Ребенка госпитализировали с острым неврозом.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Прóшу, дайтэ хату
Почему квартиры на Украине никто не покупает
Подъездная война
Почему россияне убивают, едят и сжигают соседей
Роковой выбор
Где живут российские рок-звезды
15:34 Сегодня
Небоскреб по российскому проекту построят в центре Нью-Йорка
14:44 Сегодня
Назван лучший для арендаторов жилья город США
13:15 Сегодня
Министр торговли США лишился двух миллионов долларов из-за квартиры
13:16 26 октября 2017
Названа стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке
12:58 25 октября 2017
Определены районы Подмосковья с самыми дорогими коммуналками
12:13 25 октября 2017
Названа средняя цена съемной квартиры у Кремля