Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда

Жителям одного из подъездов дома №4 по улице Тимакова в Рязани предложили самостоятельно оплатить дезинфекцию муниципальной квартиры, где в течение 10 дней пролежал труп их скончавшейся соседки. Трупный яд за это время просочился через перекрытия в квартиру этажом ниже, говорится в публикации, размещенной на сайте организации «Открытая Россия».
По словам рязанцев, умершая женщина была физически и психически больной: выходила на улицу голой, справляла нужду в подъезде и посреди своей квартиры. Соседи пытались привлечь внимание к ее состоянию, обращались в психоневрологический диспансер, к сотрудникам социальной защиты населения, местной управляющей компании и городской администрации. Но все их обращения были проигнорированы.
Женщина скончалась на прошлой неделе, ее тело пролежало в квартире около 10 дней. Его увезли только после того, как жидкость от разложившегося трупа протекла к соседям с нижнего этажа.
Как отметили жители подъезда, теперь ни одно городское управление не хочет брать на себя ответственность за уборку квартиры — притом что жилье не было приватизировано и отойдет муниципалитету. Соседям предложили все расходы по дезинфекции помещения — это порядка 40 тысяч рублей — взять на себя.
Жители дома опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» пост, адресованный общественности и городским властям. После этого пресс-служба администрации Рязани выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что квартира скончавшейся женщины будет убрана до 29 октября.
В июле текущего года в Ульяновске двухлетняя девочка несколько суток провела в квартире со своей умершей бабушкой. Ребенка госпитализировали с острым неврозом.