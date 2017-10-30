Управляющие компании отстранят от сборов по ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ выступило с предложением отстранить управляющие компании от сборов ЖКХ. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает газета «Известия». Чиновники разработали законопроект, по которому оплачивать «коммуналку» можно будет напрямую ресурсоснабжающим организациям.

По словам представителей ведомства, на такой шаг их толкнула задержка платежей. «В целом ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 миллиарда рублей», — рассказал представитель пресс-службы министерства. По словам собеседника издания, речь идет о средствах,собранных управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленных ресурсоснабжающим компаниям.

В конце сентября 2017 года на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ) появилась информация о том, что с начала года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось более чем в два раза, до 22,3 тысячи человек.

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В НБКИ уточнили, что средний размер задолженности равняется 50 тысячам рублей. «Как показывает практика, порядка половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории», — сказал глава бюро Александр Викулин.