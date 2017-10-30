Самую маленькую «однушку» нашли в Крыму

Составлен рейтинг самых маленьких однокомнатных квартир. Лот с наименьшей площадью — 15 квадратных метров — располагается в Крыму, в поселке Гаспра. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Миэль», который поступил в редакцию «Дома» в понедельник, 30 октября.

Жилье находится в строящемся жилом комплексе со своей зоной отдыха и детской площадкой, на расстоянии около километра от моря. Стоимость квартиры — 1,2 миллиона рублей.

На втором месте в рейтинге, по оценке аналитиков, располагается «однушка» в Новосибирске площадью 21 квадратный метр. Она стоит 1,45 миллиона рублей. Тройку замыкает однокомнатная квартира площадью 22 квадратных метра, расположенная в городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ). Цена — 1,6 миллиона рублей.

В середине рейтинга эксперты расположили «однушку» в Пензе площадью 24,5 квадратного метра. Стоимость квартиры — 964 тысячи рублей.

Самая дешевая однокомнатная квартира находится в Волгограде. За 564 тысячи рублей можно купить квартиру свободной планировки на 10-м этаже 24-этажного монолитного дома. Общая площадь жилья составляет 51,8 квадратного метра, в жилом комплексе предусмотрена подземная парковка.