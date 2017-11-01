Самым удобным городом для автомобилистов оказался Грозный

Составлен рейтинг самых удобных городов России для автомобилистов. Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чечни оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла из 10 возможных. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследование компании Domofond.

Горожане отметили в качестве преимуществ «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток».

На втором месте в рейтинге оказалась Тюмень, жители признали, что в городе «удобно жить, если имеешь машину». Тройку лидеров замыкает Сочи, где горожане отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города». Также в первую десятку вошла Москва — единственный город-миллионник в топ-10.

В 2016 года Грозный возглавил рейтинг самых безопасных городов. Респондентам предлагалось оценить верность высказывания «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» от одного до 10 баллов. Жители чеченской столицы согласились с приведенным утверждением на 9,1 балла.