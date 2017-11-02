В Гонконге продали небоскреб за рекордные 5 миллиардов долларов

В Гонконге состоялась сделка, которая может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости. Как сообщает South China Morning Post, там продали небоскреб The Center. Его стоимость составила 5,15 миллиарда долларов.

73-этажное здание раньше принадлежало самому богатому человеку Гонконга Ли Кашину, новыми владельцами значится консорциум C.H.M.T Peaceful Development Asia Propery. Небоскреб The Center был построен в 1998 году за 384,6 миллиона долларов. Здание целиком состоит из стальных конструкций. В одном из вестибюлей проходили съемки «Темного рыцаря».

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Летом 2017 года в Гонконге было продано самое дорогое парковочное место. Исполнительный директор компании Huarong Investment Stock Кван Вай Мин (Kwan Wai-ming) заплатил за место для своего автомобиля более 664 тысяч долларов.

Площадь парковочного места составляет 17,5 квадратных метра. Оно находится на первом этаже комплекса Upton. Суммы, которую бизнесмен отдал за него, хватило бы на покупку апартаментов площадью около 200 квадратных метров в некоторых жилых комплексах города