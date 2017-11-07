Названа дата начала зимней навигации в Москве

С 9 ноября в Москве начнется зимняя навигация. Теплоходы ледового класса с усиленным корпусом будут отправляться от причалов «Гостиница “Украина”» и «Парк Горького». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Благодаря особенностям конструкции они способны плыть по покрытой тонким льдом реке и даже колоть лед толщиной до 20 сантиметров. Если толщина льда будет больше, то такие суда отправляются в плавание в сопровождении ледоколов.

«Круглогодичная навигация на Москве-реке — еще одна возможность для горожан и туристов увидеть главные достопримечательности города под другим углом в любое время года», — прокомментировал руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Он предположил, что в этом году Москву могут посетить порядка 21 миллиона туристов.

Зимой прогулочные теплоходы будут отправляться от двух городских причалов — «Гостиница “Украина”» и «Парк Горького». Во время речного путешествия пассажиры смогут увидеть стадион «Лужники», парк «Воробьевы горы», памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной и Кремль.