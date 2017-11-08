Сироту пригрозили выселить из квартиры за чужие долги по ЖКХ

В Кировской области выпускницу детского дома Елену Запольских пригрозили выселить из квартиры за чужие долги по ЖКХ. Как сообщает «Российская газета», выяснилось, что на протяжении нескольких лет в квартире проживали посторонние люди.

По данным издания, девушка отдала ключи от жилья местной администрации и уехала учиться в колледж, где ей дали место в общежитии. Через год вместе с мужем Запольских вернулась проведать квартиру и обнаружила, что в ней кто-то жил. Неизвестные квартиранты накопили долги по «коммуналке» на 100 тысяч рублей.

Представители местной администрации объяснили, что некий мужчина сказал, что согласовал с Еленой проживание в квартире, и ему выдали от нее ключ. При этом чиновники грозятся выселить хозяйку жилья, если она не выплатит чужой долг.

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Ранее в Омске суд постановил выселить из квартиры семью, которая задолжала за ЖКХ семь миллионов рублей. Должники, проживающие в одном из домов по улице Лаптева в Советском округе, забаррикадировались в квартире, облили дверь бензином и включили газ.