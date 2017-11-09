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В Ижевске частично обрушилась девятиэтажка

В Ижевске частично обрушился девятиэтажный дом. Как сообщает местное издание Izhlife, ЧП произошло в жилом здании по улице Удмуртской. В нем рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж. Обломками завалило магазины, которые располагались на первом этаже. В этом же здании располагается центр раннего развития для детей.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате обрушения есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об обрушении. «На место выехали все оперативные службы», — сообщили в ведомстве. На мето происшествия выехал и глава Удмуртии Александр Бречалов. «В жилом доме Ижевска произошёл взрыв. Первая версия - взрыв бытового газа. Выезжаю на место. Создаем оперативный штаб по устранению ЧП», — написал он на своей странице в Twitter.
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