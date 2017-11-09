В России установлен исторический минимум ипотечных ставок

По итогам третьего квартала текущего года в России установлен новый исторический минимум ипотечных ставок ниже уровня ключевой ставки. Размер средневзвешенной ставки составил 11,1 процента. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Метриум Групп», который поступил в редакцию «Дома» в четверг, 9 ноября.

По состоянию на 1 октября 2017 года количество выданных кредитов в целом по России составило 704 675 единиц. Это, как подсчитали эксперты, на 15,7 процента больше, чем в прошлом году. Объем выдачи кредитов при этом вырос почти на 25 процентов. Еще одна тенденция — разница между ставками на покупку квартир на первичном и вторичном рынках практически нивелировалась.

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Среди регионов-лидеров по доступности ипотеки оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. По данным аналитиков, в этих регионах приобрести квартиры в ипотеку легче всего благодаря высоким зарплатам и небольшим ценам на жилье. «В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составляет более 40 процентов», — подчеркнули эксперты.

По подсчетам аналитиков Национального бюро кредитных историй, для того, чтобы комфортно выплачивать кредит на жилье, средний доход семьи из двух человек должен составлять 69,5 тысячи рублей.