Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками

В Иркутске начата доследственная проверка по факту гибели 34-летней женщины, проживавшей в одном из домов на улице Мухиной. Она упала с балкона девятого этажа, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области в четверг, 9 ноября.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 ноября. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со своей соседкой. Она вышла на балкон девятого этажа и попыталась забросить пустые бутылки на десятый этаж, но не удержалась и упала вниз на асфальт. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении Следственного управления.

В июле 2016 года в Москве мужчина, который прятался от мужа своей любовницы на балконе, упал с четвертого этажа. Он встал на карниз, хватаясь на перила, однако не удержался и рухнул вниз. Пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц.