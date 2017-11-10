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Назван приемлемый для жизни размер кухни

Площадь кухни играет важную роль при выборе квартиры и часто является определяющим фактором при покупке жилья. К таким выводам пришли аналитики из компании «БИГ Девелопмент». Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

По результатам опроса, минимальный приемлемый размер кухни в новостройке комфорт-класса должен составлять 10 квадратных метров. Оптимальной респонденты сочли площадь в 12 «квадратов».

Как показал недавний опрос, собственники жилья, сделавшие в своих кухнях масштабный или незначительный ремонт, по окончании работ обычно начинают вести более здоровый образ жизни.

Так, 17 процентов респондентов признались, что стали есть больше фруктов и овощей, 21 процент теперь чаще готовит дома, а семь процентов реже заказывают еду с доставкой на дом. 88 процентов отметили, что готовят дома не менее пяти раз в неделю.
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