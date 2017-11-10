Москвичам дадут последить за городом

На смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве установили несколько бесплатных биноклей с 15-кратным увеличением. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

Таким образом городские власти хотя привлечь туристов, которые приедут в столицу на время проведения чемпионата мира по футболу. Он пройдет в России в 2018 году. Смотровая площадка расположена в одной из самых высоких точек столицы, перед главным зданием МГУ на высоте 80 метров над уровнем Москвы-реки.

Первые бинокли там установили еще в 2012 году, но из-за работ по благоустройству их пришлось на время убрать.

Материалы по теме Обратный отсчет Как подготовка к ЧМ-2018 влияет на рынок московской недвижимости

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.