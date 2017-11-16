Московским тополям проведут обрезание

В Москве начали омолаживающую обрезку тополей. Это делается для того, чтобы летом они давали меньше пуха. Работы продолжатся до марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«У тополей обрежут все старые, больные и поврежденные ветки, чтобы дать возможность расти и развиваться молодым побегам будущей весной. Прежде всего обрезка необходима из соображений безопасности: она позволяет предотвратить риск поломки веток при сильном ветре и снегопаде — у тополей большая парусность и очень хрупкая древесина», — объяснили в мэрии.

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Высадка деревьев на центральных улицах города закончилась в начале ноября. «Теперь на Тверской улице полностью воссоздана липовая аллея, вырубленная в 1990-е годы. Ее начали создавать в прошлом году на участке от Охотного Ряда до Пушкинской площади. Кроме того, полностью сформирован сквер на площади Тверская Застава», — рассказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства города Москвы.

В сентябре Москва заняла первое место в рейтинге самых озелененных мегаполисов мира. Согласно строительным нормам и правилам, озелененные территории должны занимать не менее 40-50 процентов площади в городской застройке. В Москве озеленены 54 процента территории.