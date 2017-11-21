Владельцу элитной квартиры в Москве насчитали налог на 5,7 миллиона рублей

Из-за прогрессивной шкалы налог на дорогое жилье оказывается намного выше среднего. По подсчетам аналитиков, самую большую сумму — 5,7 миллиона рублей — заплатит владелец квартиры в Хамовниках площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента экономической политики и развития города.

На владельцев элитной недвижимости в центре Москвы приходится 10 процентов налога, начисленного в 2016 году по всей столице. Доля дорогостоящих элитных квартир, стоимостью более 50 миллионов рублей, в столице равняется 1 проценту от общего числа жилья. Налоги на них в общем составляют примерно 800 миллионов рублей.

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С начала 2016 года рублевые цены на элитные новостройки в Москве снизились на 22 процента. По итогам третьего квартала 2017 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке элитной недвижимости столицы составила 730,1 тысячи рублей.