Названа самая дорогая улица России

Столешников переулок в Москве четвертый год подряд остается самой дорогой с точки зрения аренды улицей России. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного компанией Cushman & Wakefield. Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

В мировом рейтинге он занял 15-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. По подсчетам экспертов, средняя ставка аренды здесь увеличилась почти на 10 процентов — до 3 тысяч евро за квадратный метр в год.

Аналитики заметили серьезные структурные изменения торговых помещений в московском стрит-ретейле. «Программа реконструкции улиц с фокусом на расширение пешеходных зон вкупе с ограничением парковки в центре города привели к глубинной перестройке всего сектора в целом и профилей отдельных улиц в частности. Магазины продуктов и рестораны, ориентированные в большей степени на пешеходный трафик, продолжают замещать магазины одежды, обуви и аксессуаров», — сказала ведущий консультант отдела торговой недвижимости компании Марьяна Матуева.



На первом месте в рейтинге оказалась Пятая Авеню в Нью-Йоркe (28,2 тысячи евро за квадратный метр), на втором — гонконгская Козуэй-Бей (25,6 тысячи евро), а тройку лидеров замыкает Нью-Бонд-Стрит в Лондоне (16,2 тысячи евро).