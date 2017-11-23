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Хозяева 20 котов решили освежить подъезд керосином

В одном из домов Новосибирска жильцы облили подъезд керосином. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы во «ВКонтакте».

По данным спасателей, стены и пол опасной жидкостью облили два пенсионера. Они проживают в квартире с 20 котами и таким образом хотели избавиться от неприятного запаха.

«Отобраны пробы воздуха на площадках пятиэтажного дома на аммиак, сероводород, углеводороды нефти. Выявлено небольшое превышение углеводорода», — говорится в сообщении. В настоящее время подъезд проветривают, готовится обращение в Роспотребнадзор.

В начале сентября 2017 года в Париже в жестоком обращении с животными обвилини женщину, в квартире которой жили 130 кошек. Комната площадью 25 квадратных метров была переполнена животными. Пол покрывали экскременты, а в потолке имелась дыра, через которую тощие кошки вылезали на чердак.
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