В московских парках появится нетающая лыжня

Зимой в пяти московских парках проложат почти 25 километров всепогодных лыжных трасс. Это значит, что кататься по ним можно даже при небольшой плюсовой температуре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии города.

Самые протяженные нетающие лыжные маршруты появятся в парке 850-летия Москвы, Олимпийской Деревни и в Парке Горького. «Прокладывать всепогодные лыжные трассы в парках начнут, как только появится устойчивый снежный покров. Для этого будут использовать искусственный снег: он намного плотнее натурального, поэтому медленнее тает», — рассказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Трассы подготовят с помощью специальной техники — ратрака. «Его используют при утрамбовке покрова на профессиональных горнолыжных склонах. Благодаря такому способу укладки поверх настоящего снега создается утолщенная подушка из искусственного снега, которому не страшны легкие перепады температуры», — пояснил он.

Кроме того, в парке Сокольники установили тюбинговую горку. Протяженность ее склона составляет 200 метров, а высота — 12 метров. После окончания зимнего сезона, ее не станут демонтировать: летом с нее можно будет кататься на специальных «ледянках».

