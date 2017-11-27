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Из квартиры в Комсомольске-на-Амуре украли 200 шуб

Полицейские задержали подозреваемого в краже меховых изделий на общую сумму около 38 миллионов рублей. Мужчина похитил их из квартиры в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции №3 обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о краже 200 норковых шуб», — отмечает в сообщении. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, который привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений.

Как выяснилось, в одну из ночей, пока предприниматель была в поездке, злоумышленник спилил петли входной двери, проник в квартиру и похитил шубы. Позднее их нашли в его гараже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
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