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Собчак помогла с ремонтом в квартире свекрови

Российская телеведущая Ксения Собчак помогла обставить квартиру своей свекрови — матери Максима Виторгана. Об этом сообщает «Вести.Недвижимость».

Жилье располагается в центре Москвы, из окон открывается вид на гостиницу «Украина».

«Помогли привести в порядок квартиру Максима, в которой прошло все его детство», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Среди мебели в квартире есть дубовый комод ручной работы, материал для него готовили в течение 16 лет. «Обожаю такие вещи с историей», — отметила телеведущая.

В октябре Собчак объявила о планах бороться за пост президента России. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года, официальная кампания должна начаться в декабре 2017-го.
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