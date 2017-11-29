На Поклонной горе установят самый большой в мире новогодний шар

Самый большой в мире музыкальный елочный шар начали собирать в Москве на Поклонной горе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии. Внутри будет обустроен танцпол на несколько десятков человек.

В высоту новогодняя игрушка вместе с крепежом для нитки будет 17 метров, диаметр составит 11 метров. Вся конструкция весит несколько тонн.

Собирать шар будут в несколько этапов. «Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек», — говорится в сообщении.

После установки шар начнет переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим в зависимости от ритма музыки. На его поверхности будут появляться различные фигуры из огней — снежинки, фейерверки, кольца.

На Поклонного горе также появятся ледяные копии величайших строений и памятников мира. Горожане смогут увидеть ледяную Эйфелеву башню и собор Нотр-Дам-де-Пари (Франция), Биг-Бен (Великобритания), а также статую Христа-Искупителя (Бразилия). Кроме того, изо льда изготовят пирамиду Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент «Пальцы» (Уругвай), замок Белой Цапли — Химэдзи (один из древнейших замков Японии) и другие достопримечательности.