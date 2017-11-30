Лесопарки москвы начнут патрулировать снегоболотоходы

Лесопарки Москвы начнут патрулировать три снегоболотохода. На них специалисты смогут инспектировать труднодоступные места особо охраняемых природных территорий. При помощи техники будут проверять, нет ли в лесопарков мусора и разведенных костров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Снегоболотоходы начнут патрулировать все природные территории города, в том числе труднодоступные, например парки “Москворецкий” и “Серебряный бор”. Здесь много болот, особенно вокруг озера Бездонного и в Мневниковской пойме. Поэтому подобраться к некоторым местам можно только на такой технике», — рассказал сотрудник Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Техника может передвигаться не только по бездорожью, но также и по болотам, льду и снегу. Его скорость достигает 40 километров в час. Такой автомобиль может перевозить до 2,5 тонн груза.