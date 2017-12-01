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На теплотрассе в Москве завершили аварийные работы

Аварийные бригады совместно с сотрудниками МЧС завершили восстановительные работы на теплотрассе на востоке Москвы, где произошел прорыв трубы. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Принимавшиеся меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными. Благодаря оперативной работе аварийных бригад МОЭК и подразделений МЧС удалось предотвратить тяжелые последствия», — подчеркнул представитель МЧС.

Разлив воды из трубы горячего водоснабжения произошел вечером 29 ноября в районе Гольяново. В результате ЧП около 900 домов в Восточном административном округе Москвы остались без полноценного отопления, пострадали шесть человек.

На следующий день заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что ни одна из квартир в этом районе не остались без отопления. «Тепло подавалось в течение всего времени в здания, но с чуть заниженными параметрами, примерно на 5-6 градусов ниже», — пояснил он, отметив, что это никак не отражалось на состоянии температурного воздуха внутри квартир.
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