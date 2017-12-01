Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь

На строительной площадке одного из торговых центов в Новой Зеландии обнаружили бесхозный дом. Заброшенное строение раскрашено граффити и находится в плохом состоянии. Как сообщает Newshub, владелец недвижимости пока не известен, за установление его личности объявлена награда.

Представители местной строительной компании Northbridge Properties предполагают, что, оставив дом на строительной площадке, хозяин недвижимости решил так сэкономить на утилизации строительных отходов.

В начале ноября житель Канады обнаружил на своем после бесхозный жилой дом. Позднее выяснилось, что хозяйкой здания оказалась местная жительница. По словам женщины, она недавно купила готовый дом, а затем выяснилось, что у компании не было всех необходимых разрешений на установку. В итоге постройку должны были отвезти назад в город Виннипег, но бросили на полпути.