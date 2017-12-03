Назван срок застройки территории Ховринской больницы

Снос здания Ховринской больницы планируют начать в ближайшее время, а застройку территории — с 2018 года. Такие данные озвучил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Жилье для переселенцев по программе реновации на этой площадке начнут строить в следующем году», — сказал чиновник. Он уточнил, что речь идет о жилом комплексе площадью около 300 тысяч квадратных метров.

Строительство Ховринской больницы велось с 1980-х годов, но так и не завершилось. Причин называлось несколько: от нехватки средств до просчетов при проектировании, из-за которых здание якобы уходит под землю. Из-за незаконченности стройки в некоторых местах отсутствуют фрагменты стен и межэтажные перекрытия. Подвалы здания затоплены.

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Решение о сносе было принято в 2016 году. На месте здания планируют возвести жилой комплекс, часть жилья получат переселенцы по программе реновации.