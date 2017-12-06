Съемная квартира в Москве оказалась в 125 раз дороже средней по стране

Аналитики нашли самую дорогую съемную квартиру в Москве. За 1,8 миллиона рублей в месяц сдается четырехкомнатный лот в 1-м Тружениковом переулке. Стоимость аренды в 43 раза выше, чем средняя по Москве, и в 125 раз выше, чем средняя по России. Об этом говорится в пресс-релизе компании «МирКвартир», который поступил в редакцию «Дома» в среду, 6 декабря.

Квартира расположена в ЖК «Дом в Хамовниках», там есть три спальни, каждая — со своим санузлом и гардеробной. В гостиной есть балкон с видом на сквер. В комплекте с квартирой идет место на парковке на одну машину.

Для сравнения, самая дорогая съемная квартира в Санкт-Петербурге обойдется в 700 тысяч рублей. При этом она больше по площади и имеет семь комнат.

«Оба объекта размещены на портале недавно, в ноябре, однако с такими ценниками они рискуют задержаться надолго. Количество просмотров у них намного меньше, чем у обычных квартир, даже элитных. Не исключено, что собственникам нужно пересмотреть свою ценовую политику», — отметил генеральный директор портала Павел Луценко.

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