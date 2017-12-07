Риелторы предрекли появление нескольких «гетто» на окраинах Москвы

На окраинах Москвы может появиться несколько районов «гетто». К такому выводу пришли эксперты компании «Инком-Недвижимость». Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

Аналитики определили несколько наиболее бюджетных по стоимости вторичного жилья окраинных районов старой Москвы и определили целевые группы покупателей недвижимости здесь. Причем одна из основных групп — приезжие из бывших союзных республик, занятые на низкооплачиваемой работе и приобретающие преимущественно самые дешевые объекты устаревшего жилищного фонда.

«Поэтому некоторые из приведенных в рейтингах локаций со временем могут перейти в разряд районов по типу гетто, и этому не помешает даже программа реновации, которая предположительно могла бы привести к размыванию уже сложившихся национальных анклавов», — заключили эксперты.

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Аналитики считают, что районы, которые потенциально могут стать «гетто» это: Карачарово, районы Текстильщики, Люблино, Капотню, часть района Марьино (так называемое Старое Марьино) в ЮВАО, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное в ЮАО, Метрогородок и Гольяново в ВАО.

Гетто — части крупных городов, отведенные для принудительного поселения людей, дискриминируемых по национальному, расовому или религиозному признакам.