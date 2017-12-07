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В Братске мужчина заживо сжег жену из-за квартиры

Житель Братска, Иркутская область, получил 17 лет колонии строгого режима за убийство жены с особой жестокостью. Об этом сообщается на айте региональной прокуратуры.

Как установил суд, 40-летний мужчина поссорился с супругой по поводу того, сколько и кому принадлежит квадратных метров в квартире, которой они владеют на праве совместной собственности. Он облил женщину бензином и поджег, она скончалась в больнице.

Свою вину подсудимый не признал.

В июне в Воронеже брат с сестрой поссорились из-за квартиры их матери. Мужчина ударил 53-летнюю родственницу отверткой по голове и избил, она умерла с больнице.
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