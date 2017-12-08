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Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково

Калининско-Солнцевскую линию московского метро планируется продлить до аэропорта Внуково в течение трех-четырех лет, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в интервью «Вечерней Москве». В данный момент начинается проектирование этого участка метрополитена, отметил чиновник.

«Линию продлят до Внуково. За три-четыре года построят две станции. В настоящее время начинаем их проектирование и трассировку участка ветки. Конечная станция, возможно, будет наземной, чтобы интегрировать ее с существующей инфраструктурой аэропорта», — сообщил Бочкарев.

По его словам, Калининско-Солнцевская ветка сначала дойдет до Рассказовки — это произойдет уже в первом полугодии 2018-го. Для пассажиров на новом участке откроют семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

«Это серьезное продление существующей ветки», — подчеркнул глава департамента строительства.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта наземного метро в Москве потребуется 60 миллиардов рублей: половину расходов на себя возьмет город, половину — РЖД. Речь идет о новой ветке, соединяющей радиальные железнодорожные направления. Проект уже представили президенту Владимиру Путину. Предположительный срок запуска линии — конец 2018-го или середина 2019 года.

Первый участок Калининско-Солнцевской линии метро строился в 1975-1979 годах, к Олимпиаде 1980 года в Москве. Протяженность этого участка составляла чуть более 12 километров, на нем работало шесть станций.
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