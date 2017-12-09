Усадьбу в центре Москвы сдадут в аренду за рубль

В Москве выставили на аукцион по программе льготной аренды доходный дом XIX века, расположенный в Кропоткинском переулке около станции метро «Парк культуры». Инвестору предстоит отреставрировать здание, после чего арендная ставка для него будет снижена до 1 рубля за квадратный метр в год. Об этом сообщается на сайте столичного департамента по конкурентной политике.

Двухэтажный дом из кирпича и дерева является объектом культурного наследия. От улицы здание отделено забором и небольшим двором. Общая площадь объекта — 353 квадратных метра. Внутри частично сохранились старинные лестницы и печи, декоративное убранство, паркет.

Будущему арендатору придется отреставрировать дом и приспособить его под современные нужды. «Инвестор сможет перейти на ставку льготной аренды после того, как выполнит обязательства по восстановлению объекта культурного наследия. На все виды ремонтно-реставрационных работ отводится три года и шесть месяцев», — отметили в департаменте по конкурентной политике.

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 января, торги пройдут 25 января 2018 года.

Программа льготной аренды объектов культурного наследия действует в Москве с 2013 года. Здания-памятники сдаются на 49 лет по ставке один рубль за квадратный метр. Аналогичные программы работают в Европе, США и других странах. Весной 2017-го власти Италии сообщили о намерении бесплатно раздать всем желающим 103 древних замка, монастыря и башни при условии, что получатели их отреставрируют.