СМИ сообщили о гибели известного руфера

Известный китайский руфер Вонг Йон Нин (Wang Yong Ning) погиб, сорвавшись с небоскреба. Его тело обнаружили спустя сутки после падения. О смерти экстремала заговорили, когда его подписчики в социальной сети Weibo заметили, что Вонг он в течение месяца не делал никаких публикаций, пишет Daily Star.

Китаец прославился своими акробатическими трюками, которые он выполнял на крышах высотных зданий. На его страницу в Weibo были подписаны более 230 тысяч человек. Помимо руфинга, Вонг Йон Нин увлекался боевыми искусствами и снимался в телевизионных программах.

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По словам друзей экстремала, 8 ноября он упал с небоскреба в китайском городе Чанше, отмечает издание. Его тело было найдено лишь спустя сутки после происшествия.

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