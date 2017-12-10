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СМИ сообщили о гибели известного руфера

Вонг Йон Нин
Вонг Йон Нин

Известный китайский руфер Вонг Йон Нин (Wang Yong Ning) погиб, сорвавшись с небоскреба. Его тело обнаружили спустя сутки после падения. О смерти экстремала заговорили, когда его подписчики в социальной сети Weibo заметили, что Вонг он в течение месяца не делал никаких публикаций, пишет Daily Star.

Китаец прославился своими акробатическими трюками, которые он выполнял на крышах высотных зданий. На его страницу в Weibo были подписаны более 230 тысяч человек. Помимо руфинга, Вонг Йон Нин увлекался боевыми искусствами и снимался в телевизионных программах.

По словам друзей экстремала, 8 ноября он упал с небоскреба в китайском городе Чанше, отмечает издание. Его тело было найдено лишь спустя сутки после происшествия.

Ранее сообщалось о гибели российского бейсджампера Александра Погребова. Он разбился 1 декабря в Баксанском ущелье (Кабардино-Балкария). Погребов был фигурантом дела о покраске звезды на шпиле здания на Котельнической набережной в Москве.
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