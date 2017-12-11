В Екатеринбурге за ночь дважды сгорела одна квартира

В екатеринбургском районе Уралмаш в ночь на 10 декабря дважды возникал пожар в одной из квартир на улице Донбасской. Во время второго возгорания по лестничным маршам были эвакуированы три десятка жильцов многоквартирного дома, в том числе трое детей. О пострадавших не сообщается, пишет «Областная газета».

В первый раз квартира, расположенная на первом этаже четырехэтажного здания, загорелась около часа ночи. Девять спасателей с помощью трех единиц техники потушили огонь, распространившийся на пять квадратных метров, за несколько минут. В результате поврежденными оказались оконная рама и имущество жильцов.

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Второе сообщение о возгорании на улице Донбасской поступило в диспетчерскую после четырех утра. По вызову снова выехали пожарные. Им удалось ликвидировать пожар примерно за 15 минут, еще час ушел на проливку и разбор сгоревших конструкций. На этот раз были уничтожены, помимо домашнего имущества, межкомнатные перегородки в квартире на площади 40 квадратных метров.

На месте происшествия были полицейские, выясняются причины возгораний, отмечает издание.

В конце ноября сообщалось о необычном пожаре в одной из квартир Новороссийска: жилец устроил в помещении биткоин-ферму, и в результате большой нагрузки на сеть не выдержала электропроводка. Квартира загорелась из-за короткого замыкания.