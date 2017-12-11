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Омичка выгнала мужа из дома и умерла

В Омске вынесли приговор местному жителю, который убил свою бывшую жену. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что 18 августа 2017 года в утреннее время данный гражданин, встретив во дворе дома на ул. 70 лет Октября в Омске идущую на работу бывшую супругу, на почве неприязненных отношений достал из своей сумки кухонный нож, которым нанес ей не менее четырех ударов», — говорится в сообщении. От полученных ранений она скончалась на месте.

Мужчина объяснил, что причиной убийства стал имущественный спор. Он утверждал, что бывшая жена не разрешала ему проживать в совместно нажитой квартире и на протяжении длительного времени не продавала ее. Из-за этого мужчина фактически стал бездомным.

По решению суда, преступнику назначали наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он полностью признал.
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