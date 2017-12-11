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Москвичам предложили отдать 700 тысяч рублей за съемную квартиру без мебели

Доля квартир, предлагаемых в аренду без мебели, на московском рынке в настоящий момент не превышает двух процентов. Об этом говорится с сообщении компании «Миэль-Недвижимость», который поступил в редакцию «Дома» в понедельник, 11 декабря.

По данным аналитиков, арендаторы победнее стараются максимально экономить, поэтому вероятность того, что они захотят дополнительно тратиться на мебель, крайне мала. «А вот квартиры высокого класса могут сдаваться как совсем без мебели, так и с пометкой "мебель под клиента". Это значит, что собственник планирует приобретать мебель непосредственно под запрос арендатора», — рассказала представитель компании Мария Жукова.

Сейчас самый дорогой вариант на рынке обойдется в 700 тысяч рублей в месяц. За эти деньги предлагается пустая шестикомнатная квартира в дореволюционном доме с камином и эксклюзивной отделкой, мебель будут покупать под клиента.

Самый дешевый вариант будет стоить 30 тысяч рублей Это двухкомнатная квартира в новостройке в районе «Чертаново». «Иногда мебель в сдаваемой квартире находится в таком плачевном состоянии, что ее значительно проще сдать без нее, чем с ней. Квартира с устаревшей и скрипучей мебелью может стоить дешевле, чем вовсе без мебели», — добавила Жукова.
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