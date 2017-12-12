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В Москве подорожает холодная вода

Тарифы на холодную воду и водоотведение в Москве вырастут на 7,5 процента с июля 2018 года. Приказ московского департамента экономической политики опубликован на сайте московской мэрии.

Согласно документу, в первой половине 2018 года стоимость услуг останется такой же, как в 2017-м. С 1 июля тариф на холодное водоснабжение вырастет с 35,4 рубля до 38,06 рубля за кубометр, на водоотведение — с 25,12 до 27,01 рубля.

Распоряжение о сохранении старых тарифов на первое полугодие 2018-го мэр Москвы Сергей Собянин подписал в ноябре, передавало агентство «Москва».

В середине октября председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская говорила, что повышения коммунальных тарифов по коммуналке до лета.

Летом 2016 года эксперты академии труда и социальных отношений предложили заморозить тарифы за услуги ЖКХ, поскольку в последнее десятилетие они растут быстрее зарплат. По подсчетам аналитиков, с 2001 по 2014 год зарплата россиян выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ — в 13 раз.
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