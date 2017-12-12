Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

В Тверской области деревню продали вместе с жителями

Сотрудники управления МВД по Тверской области проводят проверку по факту продажи домов в деревне Даниловское. Жилые помещения, числившиеся на балансе местного колхоза, а затем сельскохозяйственного кооператива, были реализованы вместе с зарегистрированными в них людьми. Об этом сообщает «МИР 24».

По данным телеканала, жители деревни занимали дома, о которых идет речь, на протяжении нескольких последних десятилетий. Около трех лет назад сельхозкооператив, владевший строениями, разорился. После этого недвижимость предприятия, включая жилые помещения, была продана.

О продаже домов местное население узнало совсем недавно — когда одна из жительниц попыталась оформить право собственности на занимаемую квартиру. Выяснилось, что недвижимость уже принадлежит другому лицу.

Сейчас обстоятельства реализации недвижимого имущества выясняет полиция. Жители деревни — около 50 человек, зарегистрированных в проданных домах, называют себя «крепостными XXI века». Формально жилье теперь принадлежит мужчине по имени Александр Сперанский. В поселении его никто не знает.

Весной 2017 года деревня с 375 жителями была продана в английском графстве Северный Йоркшир. За историческую усадьбу, 43 жилых дома, паб и 809 гектаров сельскохозяйственных земель покупатель, предположительно, заплатил около 20 миллионов фунтов (25,8 миллиона долларов).
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Из избы во дворец
Чем живет будущая британская принцесса Меган Маркл
Идите лесом
Где и почем снять жилье на Новый год
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
15:04 11 декабря 2017
Названы горнолыжные курорты с самой дорогой недвижимостью
12:42 8 декабря 2017
Заметившим мусор в Подмосковье перечислят по 100 рублей на телефон
14:25 6 декабря 2017
Гитарист Guns N’ Roses продал свое «логово» рэперу
10:57 5 декабря 2017
В Израиле построили дом из конопли
16:31 4 декабря 2017
Мошенник сдавал в аренду воображаемые квартиры у моря
11:24 1 декабря 2017
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь