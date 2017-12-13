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Житель Подмосковья развязал квартирную войну с младенцем

В Московской области проходят судебные слушания по делу о выселении из квартиры четырехмесячного ребенка. Против проживания грудничка в помещении выступает его сводный 28-летний брат. Мужчина собирается приватизировать недвижимость, полученную по договору социального найма, сообщает «НТВ».

Конфликт разгорелся вокруг жилья, выделенного отцу братьев — бывшему военному. У участников процесса разные матери: 28-летний Илья — ребенок от первого брака, четырехмесячный Матвей — от второго. Совершеннолетний пасынок решил принудительно выселить мачеху и сводного брата.

По данным телеканала, суд уже принял предварительное решение: грудничок сохранит право на проживание в квартире, в то время как его мать обязана освободить помещение.

«Не может быть такого, чтобы ребенок жил без матери, — заявила "НТВ" женщина. — Я кормлю его грудью, мне некуда ехать, нам негде жить. Честно говоря, после такого решения суда ноги подкашиваются».

В квартире, помимо четырехмесячного ребенка и 28-летнего истца, прописаны глава семьи — военный пенсионер, и его первая супруга. Мужчина, подавший иск против младенца, намерен в дальнейшем приватизировать жилье.

Ранее сообщалось о другом громком скандале с выселением — в Кировской области выпускницу детского дома пригрозили лишить квартиры за чужие долги по ЖКХ. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет в помещении проживали посторонние люди, которые и задолжали за коммунальные услуги около 100 тысяч рублей.
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