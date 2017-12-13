Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре

Краснодарский спортивный болельщик Дядя Миша — бездомный, прославившийся участием в телепрограмме «Секретный миллионер», получил возможность оформить паспорт и приобрести жилую недвижимость. Деньги на покупку дома для фаната футбола и баскетбола собрали неравнодушные горожане, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, Советский районный суд Краснодара вынес решение, позволяющее установить факт государственной регистрации рождения бездомного. Михаил Гориян сможет получить свидетельство о рождении, а затем и паспорт, чтобы купить недвижимость.

Сейчас мужчина, которого местные прозвали «Дядей Мишей», живет в съемном доме. Арендные платежи вносят добровольцы из средств, собранных на приобретение помещения для бездомного. Они же представляли интересы знаменитого болельщика в суде.

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Для Михаила Горияна уже подобран дом на улице Садовой в центре Краснодара. Владельцы готовы отложить продажу и подождать, пока бездомный получит документы, отмечает «Комсомольская правда».

Гориян известен как ярый болельщик, поддерживающий кубанские команды в матчах по баскетболу, волейболу, гандболу и футболу. В ноябре 2016-го активисты запустили интернет-кампанию по сбору средств на приобретение жилья для бездомного. В итоге было аккумулировано около 1,8 миллиона рублей, из которых один миллион мужчине подарила супермодель Victoria's Secret Ксения Дели.

После того, как сбор средств был прекращен, выяснилось, что сразу потратить деньги на недвижимость не получится — у Горияна не было никаких подтверждающих личность документов.