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Енот разнес студию немецкого художника

Енот устроил погром в художественной студии, расположенной в одном из поселений федеральной земли Тюрингии (Германия). Владелец мастерской, придя в нее утром, обнаружил разбросанные по помещению скульптуры, порванные холсты, вскрытые банки с краской и изгрызенные инструменты. Об этом пишет The Local.

72-летний Дитер Вайнденбах изначально решил, что в студии побывали воры или вандалы, но не нашел следов взлома дверей и быстро понял, что из мастерской ничего не украли. Преступником оказался обычный енот — мужчина заметил его на одной из потолочных балок.

«Он спокойно смотрел на меня невинными глазами. У него был такой красивый мех, но я все равно очень разозлился», — рассказал Вайнденбах.

Художник в течение двух дней пытался самостоятельно выгнать животное, но попытки не увенчались успехом. Тогда мужчина позвонил пожарным, которые, в свою очередь, вызвали на место происшествия профессионального охотника. Енот сбежал незадолго до его приезда.

Всего животное уничтожило около 40 созданных художником произведений. Причиненный им ущерб оценивается в три тысячи евро. Предполагается, что енот пробрался в студию через прогрызенную им дыру в одной из стен.

В сентябре текущего года цирковые еноты сбежали во время гастролей в украинском городе Сторожинец. Они пробрались в местный магазин, полакомились колбасами, сырами и сладостями, а также сбросили с полок несколько бутылок спиртного и угостились пролившимся алкоголем. В течение трех дней у них было сильное похмелье.
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