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Поклонская показала свою квартиру в Москве

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская провела для журналистов экскурсию по своей московской квартире. Как сообщает RT, бывший прокурор Крыма рассказала о своих кулинарных пристрастиях и показала значимые для нее сувениры.

По словам депутата, на кухне у нее пустовато. «Но готовлю все, что можно скушать, — начиная с яичницы и заканчивая уткой, салатами различными. Времени мало, но стараюсь готовить», — призналась Поклонская.

Депутат также продемонстрировала сувениры, которые ей дарят. Среди них, например, куклы из Японии: в стране восходящего солнца обрела большую популярность из-за своей «няшной» внешности. «Моя личность интересна в Японии, они приехали в прошлом году и подарили вот такие вот сувениры, куколки. Я их даже не распечатывала», — добавила политик.

Еще один сувенир — бутылка шампанского, подаренная Поклонской племянницей Марин Ле Пен. «Будет повод — выпьем обязательно», — пообещала экс-прокурор.
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